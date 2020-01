Võrtsjärve vahetus läheduses on müügis eriti võimas talukompleks

360 000 eurot maksev talukompleks koosneb suurest elumajast, kahest väiksemast suvemajakesest, abihoonest ja pumbamajast. Ehitised on enamasti palgist ning elumaja interjööris on kasutatud ajaloolisi/ainulaadseid elemente: näiteks korstnajalal olevad presskujutistega tellised.

Elamu esimesel korrusel on avarad ruumid koos köögi, magamistoa, sauna ning tehnoruumiga. Kokku on elumajas neli suuremat eluruumi, millest kaks on avatud ruumina. Kummalgi majapoolel on tualett.