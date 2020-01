Hästi hoitud saladus: Pärnu kesklinna rahulik kõrvaltänav peidab endas moodsat mikromaja

Rahulikul kõrvaltänaval asuv kahekorruseline mikromaja on valminud 2019. aastal. Suurepärase planeeringuga maja kogupindala on kõigest 45 ruutmeetrit. Vaatamata väikesele pindalale on majja mahutatud kõik eluks vajalik nagu köök, vannituba ja magamistuba.