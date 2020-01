Teadlased kinnitavad: toatolmus võivad levida antibiootikumiresistentsed superbakterid

Teadlased on jõudnud järeldusele, et tolm on suurepäraseks pesitsuspaigaks superbakteritele. Antibiootikumidele resistentsed bakterid ehk superbakterid ei allu tavapärastele antibiootikumidele.

Illinois Northwestern University teadlaste poolt läbiviidud uurimustöös selgus, et tolmuosakestel elavad superbakterid on õppinud omavahel resistentsust põhjustavaid geene jagama, vahendab dailymail.co.uk.

Teadlased kasutasid uurimustöö läbiviimiseks 166 tolmuproovi. Proovidest leiti 183 erinevat antibiootikumidele resistentset geeni (ARG) ning 57 neist on teadlaste sõnul võimelised ühelt organismilt teisele kanduma. Tegemist on esimese uuringuga, mis kinnitab, et bakterid on võimelised antibiootikumidele resistentseid geene teistele organismidele edasi andma.