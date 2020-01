Uued tuuled köögitrendides: pikalt ülevaadatud sisekujundusdetail kogub hoogsalt populaarsust

Veebilehe Houzz poolt läbiviidud uuringust selgub, et selle aasta suurimaks köögitrendiks on köögisaar. Uuringus osales 2600 koduomanikku, kes on viimase 12 kuu jooksul teinud köögis remonti või plaanivad seda järgmise kolme kuu jooksul teha. Lausa 61 protsenti vastanutest on enda koju kas köögisaare juba ehitanud või plaanivad seda teha, kirjutab realsimple.com.