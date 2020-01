Paremate päevade ootuses: kolm nõukogudeaegset arhitektuuripärli, mis vajavad päästmist

Narva kultuuripalee

Narva kultuuripalee FOTO: KV.EE

Narva linna raudteejaama vahetusläheduses asuv hiiglaslik kultuuripalee on näinud paremaid päevi. 1958. aastal ehitatud kompleks on hetkel hüljatud. Uut omanikku ootava hoone kogupindala on 3853,7 ruutmeetrit. Kinnistu pindala on muljetavaldavad 13417 ruutmeetrit.

Kehtestatud detailplaneering võimaldab hoonesse rajada meelelahutus- ja vabaajakeskuse. Paremaid päevi näinud kultuuripalee eest tuleb uuel omanikul välja käia 500 000 eurot.

Ahtme endine õmblustöökoda

Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas asuv kahekorruseline endine õmblustöökoda on aastaid hüljatult seisnud. Õnneks on hoone ajahambale hästi vastu pidanud – säilinud on betoonvundament, vahelaed, telliskiviseinad ja katus. Põrsaroosa hoone kogupindala on 524,5 ruutmeetrit. Aiaga piiratud kinnistu kogupindala on 3095 ruutmeetrit.

Hädasti investeeringuid vajava hoone eest tuleb uuel omanikul välja käia üpris tagasihoidlikud 34 000 eurot.

Klooga klubihoone

Kloogal asuv kahekorruseline sotsialistlik klassitsistlikus stiilis klubihoone on ehitatud 1957. aastal. Vaatamata sellele, et hoone on pikalt tühjana seisnud, on see üllatavalt heas seisus. Hoonel on vahetatud katus, välisuks ja aknad. Endine klubihoone sobib suurepäraselt ürituste korraldamiseks, kuna hoone esimesel korrusel asub kaks saali ja suur vestibüül.

Kahekorruselise klubihoone pindala on 1072,7 ruutmeetrit. Klooga järve vahetusläheduses asuva kinnistu kogupindala on 6719 ruutmeetrit.

Suurepärase asukohaga ajaloolise hoone eest tuleb uuel omanikul välja käia 190 000 eurot.