Pane tähele: viis nõksu, millega püsib elamine alati korras

Selleks, et elamine püsiks korras, tuleks tähelepanu pöörata neile viiele asjale, kirjutab countryliving.com.

Esik on esimene koht, mida külalised sinu kodus näevad. Selle tõttu on äärmiselt oluline, et esik oleks alati laitmatult puhas. Esiku sisustamisel eelista mitmeotstarbelist mööblit, näiteks panipaigaga tumba või sahtlitega esikulaud. Kindlasti ei ole esik koht, kus hoida üleliigseid asju.