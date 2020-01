Mida ootavad koduotsijad maaklerilt?

Kinnisvaramaakleri tööülesandeid kirjeldavad kõige paremini ja kokkuvõtlikumalt Kinnisvaramaakleri kutsestandardid. Kirjeldatud tööülesanded ei sisalda üksnes müügitööd, vaid ka hulgaliselt muid vajalikke oskusi ja teadmisi mis on vajalikud kinnisvaratehingute vahendamisel. Tööd alustava kinnisvaramaakleri jaoks võib see olla esmalt ehmatav teadmiste maht – tuleb teada nii seadusandlust kui ka omada teadmisi ehitusest ning samas teha edukat müügitööd. Kogenud kinnisvaramaaklerid teevad oma igapäevast tööd enamjaolt enda kogemuste najal ning võivad kahjuks unustada teadmiste uuendamise sootuks.

Kinnisvaramaakler on kliendi jaoks nagu sõber kes oskab teda toetada hea nõuga - pole haruldus kus pöördutakse kinnisvaramaakleri poole päringuga: «kas praegu on hea aeg objekti müügiks või mitte?», «mis võiks olla objekti müügihind?», «kuidas muuta objekt ostjate jaoks atraktiivsemaks?» jne.

Kui üldjuhul töötavad kinnisvaramaaklerid müüjatega ehk kinnisvaraobjektile ostja leidmisega, siis sagenenud on töö ka ostjatega. Ostjad, kes pöörduvad kinnisvaramaakleri poole, on sattunud ise segadusse kuna objektide valik on küllaltki suur ning ostuprotsess tundub keeruline (riskid ostmisel, laenud, tehingu läbiviimine). Kinnisvaramaaklerilt oodatakse ka kindlasti häid läbirääkimisoskusi, olgu selleks siis hinna läbirääkimised või muude kliendi huvides paremate tingimuste poole kallutamist. Kinnisvaramaakler esindab ühte tehingu poolt – ostjat või müüjat ning saab enda tasu just sellelt poolelt.