Üllatav puhastusvahend, mida saab kasutada tualettpoti värskendajana

Tualettpotile värske lõhna andmiseks tuleb paratamatult kasutada kangeid kemikaale. Lisaks on erinevate spetsiaalsete WC-poti värskendajate pidev ostmine kulukas tegevus. Kuid õnneks on olemas üks vähetuntud nipp, mis säästab nii sinu torustikku kui ka rahakotti.

Nimelt võib WC-poti värskendajana kasutada pesupehmendajat, kirjutab msn.com. Selleks, et sinu tualettpott värskena lõhnaks, kalla tassitäis pesupehmendajat tualettpoti paaki. Kuna pehmendaja on veest raskem, langeb see paagi põhja. Iga korda vett lastes, eraldub paagi põhjast natukene pesupehmendajat, mis annab loputusveele meeldivalt värske lõhna.