Esimene asi, mida sa uue kööginuustikuga tegema pead

Selleks, et kööginuustiku eluiga pikendada, tuleks uue nuustiku kasutusele võttes see pooleks lõigata. Nii saab ühest nuustikust kaks! See võib küll tunduda rumalana, kuid tegelikult on see üpris tark mõte. Enamus nuustikuid on tegelikkuses palju suuremad, kui nad olema peaksid. Pottide ja pannide särama löömiseks piisab ka väikesest nuustikust.