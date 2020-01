Puust ja punaseks: millal on õigus kaup müüjale tagastada?

Kliendi kui tarbija õigused on paika pandud eelkõige Euroopa Liidu direktiivis, mis reguleerib tarbekaupade müügi ja garantiiga seotud õigusi. Oluline on siin eristada kahte olulist nüanssi: 14-päevane lepingust taganemise õigus ning 2-aastane pretensioonide esitamise õigus.

2-aastane pretensioonide esitamise õigus aga tähendab seda, et kui soetatud kaup ei vasta lepingule, on tarbijal õigus lasta kauba lepingule vastavus tasuta taastada kas parandamise või ümbervahetamise teel, samuti võib alandada kauba hinda või tühistada leping ning saada kauba eest tasutud raha tagasi.

«Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul ning müüjal tuleb kauba maksumus täies ulatuses tagastada. Oluline on siinkohal meeles pidada, et kuigi osad müüjad aksepteerivad ka konto väljavõtet, on neil õigus nõuda ka ostutšekki - seega tasub hinnalisemate kaupade ostutšekid alles hoida vähemalt 14 päeva, et saaks kauba vajadusel probleemideta tagastada,» lisas Roosileht.