Kerisekivid ei ole igavesed: pikalt vahetamata kivid võivad suure arve kaela tuua

Nii võib laiskuse eest ka rahalise kaotuse osaliseks saada. «Kui olukord läheb nii halvaks, et see lõhub kütteelemendid, saate suure arve,» hoiatab Liikkanen.

Mõned inimesed löövad kive kokku ja vaatavad, kas kivi talub kokkupõrget. Kui kivid pragunevad, on aeg need välja vahetada. Tihti pole sedagi vaja teha. «Enamasti, kui kerisekivi on vananenud, tuleb seda vaid käes pigistada ja see laguneb,» andis Liikkanen nõu.