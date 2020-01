Taimed, kes muutsid maailma: Tallinna botaanikaaed kutsub aasta esimesele näitusele

«On taimi, kelle abil on jõutud mitmete elu ja ühiskonda muutnud avastusteni. Tänu kellele on säilinud impeeriumid ning kelle abil on ravitud nii kuningaid kui sõdalasi. Kuid nende kõrval on ka taimi, kellest saadud ained on olnud ajaloo erinevatel etappidel laastava mõjuga, näiteks rafineeritud suhkur, uimastid ja alkohol,» tutvustas algavat näitust kuraator Krista Kaur.