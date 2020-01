Kolmetoaline korter, üldpinnaga 45,5 ruutmeetrit, asub Ida-Virumaal Alutaguse vallas. Kahekorruselise telliskivist hoone teisel korrusel asuv korter on hästi hoitud ja puhas.

Kortermajal on korrastatud fassaad ning katus. Korter on ahiküttega, ent sellesse on paigaldatud õhksoojuspumbad lisaks.