Majaehitaja õudusunenägu – raha saab poole peal otsa

«Kinnistu ostuks pangad üldjuhul laenu ei anna ja ka ehituse alustamiseks laenu võtmisel peab olema lisatagatis, need reeglid hoiavad õnneks suuremad uljaspead liiga kergekäelisest laenuvõtmisest eemal. Pankade jaoks sobib ehitatav maja tagatiseks alates sellest hetkest, kui majal on katus peal ja aknad ees ehk karp kinni ehitatud. Laenuandmine toimub vastavalt eksperthinnangutes ehk maakeeli hindamisaktides märgitud turuväärtusele. Kergelt võib juhtuda, et inimestel saab ehituse käigus vaba raha otsa ning samal ajal madala turuväärtusega ehitusjärgus maja ja ka varasem lisatagatis ei ole piisav, et laenu juurde saada. Nii jääbki ehitus pooleli ja unistused purunevad,» selgitas Sooman.