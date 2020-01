Tööstress kimbutab? Põhjus võib peituda sinu kodus

Üldlevinud arvamuseks on, et valgel värvil on rahustav mõju. Kuid tuleb välja, et see ei vasta tõele. «Vastupidiselt üldlevinud arvamusele, teeb valge värv meid ärevaks,» sõnab Dunford. Eksperdi sõnul peitub põhjus selles, et valged pinnad tunduvad tihti räpased olevat. Rahustava värvikombinatsiooni saavutamiseks soovita Dunford lisada valgetele seintele beeže detaile.