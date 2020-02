Epoksüvaigust laudade meister: vanaisaga sepikojas veedetud aeg andis kaasa kire puutöö vastu

«Minu teekond tänaseni on olnud väga pikk. See sai alguse ajast, kui elasin vanavanemate juures. Vanaisa oli sepp ning suur osa lapsepõlvest möödus just koos vanaisaga sepikojas, kus vanaisa tagus alasil tulipunast rauda ning tahus välja metallist oma järgmist teost. Vanaisa oli kuldsete kätega mees, kes töötas nii metalli kui ka puiduga,» heietas Tõnu.