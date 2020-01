Kuidas puitpõrandal tülikatest veeplekkidest suurema vaevata jagu saada

Juhul kui vesi satub puitpõrandale, tuleb see kiirelt ära kuivatada. Vesi jätab kuivades endast maha tülika pleki, millest on raske jagu saada.

Õnneks ei ole veeplekkidest võimatu lahti saada. Siin on kolm kodust vahendit, millega veeplekkidele säru teha, kirjutab thekitchn.com.

Valge hambapasta on suurepäraseks abivahendiks veepleki eemaldamisel. Pigista põrandapesulapile natukene hambapastat ja masseeri see plekile. Kümne minuti möödudes hõõru veeplekki sama lapiga, kuni plekk on kadunud.