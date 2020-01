Kas sina teadsid? Lihtsad nõksud, mis pikendavad kööginoa eluiga

Vana noa uue vastu välja vahetamine on üpris kulukas tegevus, selle tõttu tuleb kööginugade eest õigesti hoolt kanda. Vaid kahe lihtsat nõksu tagad oma kööginugadele pika eluea, kirjutab marthastewart.com.

Kööginuge ei tohi nõudepesumasinas pesta. Pesuprogramm eemaldab noalt roostevastase kaitsekihi ja teeb noa nüriks. Halvimal juhul võib noa nõudepesumasinas pesemine lõppeda rooste tekkega. Kui uue noa pakendil on kirjas, et nuga tohib nõudepesumasinas pesta, tuleks seda ikkagi vältida. Pese kööginuge sooja vee ja nõudepesuvedelikuga. Peale pesu kuivata nuga korralikult, et vältida rooste teket.