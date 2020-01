IKEA kutsub tagasi osa kaasaskantavaid joogitopse

Hiljutised testid on näidanud, et tootest võib eralduda ettenähtud piirimäärast enam kemikaale. Seetõttu kutsub IKEA üles joogitopsi ostnud kliente selle IKEA-le tagastama. Tagastatud toote eest makstakse raha tagasi. Itaalias toodetud TROLIGTVIS joogitopsid, millel on märge «Made in Italy», on ohutud ning neid tagasi ei kutsuta.