Pöörane sõit Ameerika mägedel: Eesti kinnisvaraturg nüüd ja 20 aastat tagasi

Võlakriis raputas Habali sõnul turgu korralikult ning 2009. aastaks kukkus see sisuliselt algaastate tasemele. Tallinnas langes ruutmeetri hind 779 euroni, mujal Eestis 600 euro piirimaile. «Teatud piirkondades pole buumiaegne hinnatase siiani taastunud ning käesoleva kümnendiga on Eesti eri piirkondade kontrast suurenenud,» nentis Habal.

2010. aastast saab Habali väitel rääkida kui turu taastumise ajast. «Kõige kauem läks aega tarbijakindluse suurenemisega, kuid juba varem kasvas kiirelt majandus koos tugeva palgakasvuga,» rääkis Habal, lisades, et kümnendi jooksul on tehingute arvu ja hinda kõige enam mõjutanud uusarendusteturg.

«Alternatiivide puudumisel sõltub teatud piirkonnas kogu turg järelturust, ent just uusarendused on olnud see õli kinnisvaraturumootorile, mis on mõned piirkonnad pannud kasvama ja teised känguma,» seletas Habal.