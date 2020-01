Paide pärl: pealtnäha tavalise maja sisu võtab sõnatuks

Suurepärase asukohaga eramu on täielikult renoveeritud. Omapärase planeeringuga maja kogupindala on 99 ruutmeetrit. Iga ruum on funktsionaalne ja praktiline.

Elutuba FOTO: KV.EE

Siseviimistlusel on kasutatud ainult kvaliteetseid materjale. Põrandaid katab õlitatud laudis. Seinad on värvitud meeldivates heledates toonides ja on osaliselt tapeediga kaetud. Eramut ümbritseb haljastatud ja kergesti hooldatav krunt, mille kogupindalaks on 201 ruutmeetrit.

Köök FOTO: KV.EE

Maja esimesel korrusel asub ruumikas elutuba, vannituba ja lastetuba. Lisaks asub esimesel korruse kvaliteetse puitmööbli ja tipptasemel tehnikaga sisustatud poolavatud köök. Teisel korrusel asub romantiline magamistuba koos kabinetinurgaga. Lisaks on magamistuppa ehitatud avar garderoob.

Lastetuba FOTO: KV.EE

Kahekorruseline puitmaja on ehitatud kivivundamendile. Eramule on paigaldatud plekist katus ja puitalumiinium aknad. Maja hoiab soojas suur kaminahi, mida köetakse puuhalgudega. Vesi ja kanalisatsioon on tsentraalne.

Magamistuba FOTO: KV.EE

Paide kesklinnas asuv maja on ideaalne pesapaik noorperele. Maja lähedal asuvad kõik eluks vajalikud teenused nagu näiteks kool, lasteaed, kultuurikeskus, kino, raamatukogu ja toidupoed.

Trepp FOTO: KV.EE

Maja eest tuleb uuel omaniku välja käia 92 000 eurot.