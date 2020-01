Fotod: 3 soodsat võimalust Eestis mõisaomanikuks saada

Maakivivundamendil mõis on ehitatud aastal 1865. Ajalooliselt oli samal kohal mõis ka juba varem. Kuigi aeg pole mõisa suhtes kuigivõrd lahke olnud, on õnneks säilinud palju, mida veel taastada saab – ahjud, krohvitud seinad vanaaegsete mustritega, tahveluksed, puidust aknad.

Kuijõe mõis on asutatud 17. sajandil. Ühekorruseline kivist peahoone ehitati krundile arvatavasti 19. sajandi alguses. Mõisahoone on ehitatud looduslikust paekivist, selle vahelaed on puidust ning välisfassaad krohvitud.