Kas ka sina? Selgub, et paljud koduomanikud valivad köögirätiku riputamiseks vale koha

Inimesed riputavad oma köögirätikuid kuidas kunagi. Üldjuhul saab määravaks mugavus ja ruumi planeering. Mõni riputab oma köögirätiku ahju vahetusse lähedusse, et see kiiremini kuivaks. Teine hoiab seda kraanikausi lähedal, et see mugavalt käepärast oleks.