Kinnisvaraekspert: Lasnamäel alles läheb suureks ehitamiseks

Kirill Viguli kinnitusel on ettevõtjate huvi Lasnamäe vastu hüppeliselt kasvanud. «Kesklinnas hakkavad vabad krundid otsa saama ning seetõttu laienetakse mägedesse. Aasta lõpus läks näiteks kahe Lasnamäe ärimaa krundi nimel mitme arendaja vahel kõvaks ülepakkumiseks, mis on juba märk omaette,» kirjeldas Vigul.

Viguli sõnul hakkab äriliselt Lasnamäe aeg Tallinna tööstusrajoonina otsa saama. «Lasnamäe pole enam vaene ja räämas kant, vaid terved uued elurajoonid muudavad oluliselt nii demograafilist kui ka lihtsalt visuaalset pilti. Siin on 130 000 elanikku ning piisavalt ruumi kontoritele ning meelelahutusele. Ka Ülemiste City ja lennujaam kuuluvad tegelikult Lasnamäe alla,» ütles Vigul ja lisas, et Lasnamäe saab tänavu korraliku hoo sisse.

«Meelelahutust rajatakse kõikjale Tallinnasse juurde. Inimestel on tublisti vaba aega ja raha käes ja ärid tulevad sellele nõudlusele järgi. Näiteks spaadel läheb nii hästi, et vaatamata krõbedale hinnale on vaba tuba raske leida. Ja teisest pensionisambast voolab varsti veel lisaraha peale,» kommenteeris Vigul.