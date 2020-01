Analüütik: hinnarallit kinnisvaraturul ei ole

Tema sõnul on suhe, mitu ruutmeetrit korterist saab keskmise palga eest osta, umbes sama, mis see oli kolm aastat tagasi. «Oluline, et räägime kinnisvara hinnakasvust suhtena sissetulekusse. Meil pole kinnisvara hinnad kunagi nii kõrged olnud, aga samuti pole ka meie palgad nii kõrged olnud,» rääkis analüütik.

Toompark meenutas, et ka tööhõive on väga kõrge, mis tähendab, et ka palkade kogusumma, mis teenitakse, pole kunagi nii suur olnud. «Elame rikkamalt kui kunagi varem, aga sellist Eestit me ju tahtsimegi,» tõdes ta,