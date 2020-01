Tõeline värvipomm! Narva-Jõesuu liivarannast kiviviske kaugusel asuv korter ootab uut üürnikku

Kahetoalise korteri kogupindala on 49,7 ruutmeetrit. Kolmandal korrusel asuv korter on keskmises seisukorras ja täielikult sisustatud. Korteri koosseisu kuulub elutuba, magamistuba, köök, esik, rõdu, vannituba ja tualettruum. Korter on varustatud kõige eluks vajalikuga.