Pane tähele! Kapis tolmu koguv köögiriist, mis saab jagu ka kõige tülikamatest plekkidest

Selleks, et neist plekkidest lõplikult jagu saada tuleks investeerida roostevabast terasest taignalõikurisse. Ümara käepidemega tööriista on mugav hoida ning sobib suurepäraselt plekkide maha kraapimiseks. Õnneks on taignalõikuri äär parajalt tömp, et mitte tasapindu ära kraapida. Ristkülikuline kuju võimaldab mugavalt ka nurkadest plekid kätte saada.