Saia säilivustähtaeg läheneb? Üks koht, kus hallitus märkamata jääb

Kilest valmistatud saiakott on suurepäraseks keskkonnaks hallituse vohamiseks. Selleks, et saia säilivusaega pikendada, tuleb saia hoida jahedas ja kuivas kohas. Tavaliselt kulub hallituse tekkeks ligikaudu viis päeva, kuid säilitusaineteta pagaritoodete puhul on see aeg veelgi lühem.

Viilutatud saiapätside puhul on see lihtne, kuid viilutamata pätside puhul on see keerulisem. Säilivustähtajale lähenedes tuleks viilutamata sai kindlasti keskelt pooleks lõigata ja veenduda, et seal hallitust ei ole.