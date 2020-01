ÜLLAS EESMÄRK ⟩ Arhitektid ulatavad Austraalia maastikupõlengutes kodu kaotanud inimestele abikäe

Tules kodu kaotanud inimestele abi pakkumiseks on Austraalia arhitektid asutanud heategevusliku ühenduse Architects Assist. Ühendus hõlmab ligikaudu 300 erineva Austraalia ettevõtte arhitekte, kirjutab dezeen.com. Ühenduse eesmärgiks on pakkuda tules kodu kaotanud inimestele tasuta arhitektiteenust.

«Selle katastroofiga silmitsi seistes ei saa me lihtsalt käed rüpes istuda,» sõnas ühenduse eestvedaja Jiri Lev. Arhitekt Jiri Levi sõnul läheb tõsiseks tööks, kui tuli on kontrolli alla saadud. «Olukord on tõsine, inimesed põgenevad kodudest. Ma usun, et meie poole pöördutakse, kui tuli on kontrolli alla saadud,» sõnab Lev.