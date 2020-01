Kas sina mäletad? Ammu unustatud põrandakate kogub populaarsust

Ameerika Ühendriikide veebiväljaande Houzz poolt läbiviidud küsitlusest selgus, et vinüülpõrandate populaarsus on tõusuteel. Kokku küsitleti 2500 koduomanikku.

Pikalt põlatud materjal on viimastel aastatel hoogsalt populaarsust kogunud. Veebiväljaande poolt 2018. aastal läbiviidud uuringus eelistas vinüülpõrandaid kümme protsenti vastanutest. Nüüd on see number tõusnud 14 protsendini.