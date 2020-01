Teadlased on rääkinud: see rahustav värvitoon hoiab stressi eemal

Stressi all peetakse silmas organismi pingeseisundit, mis vallandub justkui omaette kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite vastu. Stressi all kannatavaile on seetõttu kõige ideaalsemaks lahenduseks sinist tooni interjöör. Sinine mõjub rahustavalt ning aitab närve puhata, ergutades samaaegselt ka meie loovust, kirjutab housebeautiful.com/uk.