5 sagedast viga kodu korrastamisel

Racheli sõnul on tähtis meeles pidada, et kodu korrashoidmist tuleks võtta pigem kui kestvat projekti, mitte kui ühekordset sammu täiuslikkuse suunas.

Näiteks korista sahtel või riiul korraga ära. Parem on koristada asju liigiti, mitte tubade järgi – näiteks kõik riided või raamatud korraga.

Ära arva, et koristamine saab kunagi päriselt valmis

Lihtsam on elamist korras hoida, kui sel pidevalt silm peal hoida ja mitte lasta asjadel kuhjuda.

Su elamine ei peagi välja nägema nagu klantspilt. Tähtis on see, et sinul endal ja su perel oleks seal hea olla.