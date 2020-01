Tallinna korteri ruutmeetrihind purustas järjekordse rekordi

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on uus hinnarekord sündinud kolm kuud jutti. «Hinnarallit veab uute korterite suur osakaal tehingutest. Möödunud aastal osteti emotsioonide ajel mitmeid kallima otsa kortereid turuhinnast veidi kõrgema tasemega. Sellised ostud tehti reeglina ilma pangalaenuta ja omavahenditest. Selline trend iseenesest räägib üht-teist majanduse ja kinnisvaraturu kohta,» rääkis Vahter.

«Kinnisvaraturul läheb sama hästi kui majandusel üldiselt. Möödunud aasta kordas tehingute arvu poolest 2018. aastat, mis on selles mõttes hea märk, et viitab nõudluse stabiliseerumisele. Koos majanduse üldise käekäiguga on ka järgmisel aastal oodata pealinna kinnisvaraturul kerget hinnatõusu. Liiga kõrged hinnad pole tegelikult kellegi huvides ning koos majanduse jahtumisega peaksid hinnad siiski ühel hetkel pidama jääma,» prognoosis Vahter.