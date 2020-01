Lihtne nipp, kuidas pesus kokku tõmbunud riiete kuju taastada

Õnneks ei ole kõik veel hukas. Pesus kokku tõmbunud riiete välja venitamiseks läheb vaja kõigest kahte asja – beebišampooni ja suurt rätikut. Selleks, et riiete algupärast suurust taastata tuleb läbi teha seitse lihtsat sammu, kirjutab Her.ie.

Esimese asjana tuleb täita kraanikauss leige veega ja lisada sinna korgitäis beebišampooni, millel on nahka niisutavad omadused. Seejärel tuleb vette asetada riided ning hakata neid kätega masseerima, kuni seebine vesi jõuab iga riidekiu vahele.

Nüüd, kui šampoon on korralikult riidekiudude vahele masseeritud, tuleb põrandale laiali laotada suur rätik. Pigista riietest üleliigne vesi välja ja laota need rätikule. Järgmise sammuna keera rätik rulli ning lase sel seista, kuni rätik on üleliigse niiskuse endasse imanud.