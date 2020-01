Kas sina teadsid? Kuus üllatavat toitu, mida võib sügavkülmas säilitada

Siin on kuus üllatavat toitu, mille külmutamise peale ei ole enamik inimesi veel tulnud, kirjutab cheatsheet.com.

Selleks, et tooreid mune sügavkülmas säilitada, tuleb teha natuke eeltööd. Eemalda koor ja pane munad sügavkülmakindlasse karpi. Enne karbi sügavkülmikusse pistmist klopi munad ühtlaseks seguks.

Pannkookide valmistamine on üpris ajakulukas tegevus. Järgmine kord, kui pannkookide tegemise ette võtad, tee rohkem kooke, kui plaanis ära süüa on. Järelejäänud pannkoogid pane ziplock-kilekotti ning hoiusta kuni kaks kuud sügavkülmikus. Enne serveerimist lase pannkookidel sulada. Soojenda mikrolaineahjus.

Saia sügavkülmikus hoiustamine on suurepärane lahendus neile, kel on raskusi suure pätsi õigel ajal ärasöömisega. Pane sai kilekotti ning hoiusta seda sügavkülmikus. Söömiseks võta sealt vajaminevad viilud ja soojenda need röstris üles.