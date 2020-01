Pane kõrva taha: seda maakleri soovitust puhta kullana võtta ei tasu

Kodu müües tuleb leida maakler, kellega sul on hea klapp ning läbisaamine. Samuti tuleb leida keegi, kellel on piisavalt kogemust ning, kes olenemata pikast tööstaažist, on entusiasmi ning õhinat täis. Meeldiva töö üheks alustalaks on ka vastastikune mõistmine ning läbinähtavus toimingutes.