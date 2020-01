Uskumatu! Viiendik Eesti lastest elab tervisele ohtlikes tingimustes

Iga-aastane Euroopa tervislike kodude baromeetri uuring näitas, et 2019. aastal elas Euroopas 11,5 miljonit last lekkiva katuse, liigniiskuse või hallitavate aknaraamide või põrandatega kodudes. Ligikaudu 4,2 miljoni lapse kodus polnud piisavalt päevavalgust, pea 6 miljonil ei olnud piisavalt sooja ning rohkem kui 13 miljonit last kannatas naabrite või liiklusest põhjustatud ülemäärase müra tõttu.

«Kui kodus on olemas kasvõi üks tervise riskifaktor, on lastel 1,7 korda suurema tõenäosusega kehvem tervis. Lastel, kes puutuvad kokku kõigi nelja riskifaktoriga, on koguni 4,2 korda suurema tõenäosusega kehvem tervis,» nentis Euroopa tervislike kodude baromeetri uuringu läbiviija VELUX Grupi esindaja Baltikumis Dmitrijs Astašonoks.

Halva sisekliima ja halva tervise vahel on selge seos. Ebatervisliku sisekliimaga ruumides viibivatel lastel esineb suurema tõenäosusega ekseemi, köha, astmat, allergiat ja hingamisteede probleeme.

Kui laps on haige, mõjutab see kogu perekonda – vanemad peavad laste hooldamiseks koju jääma ja kaotavad palgas, see omakorda põhjustab suuremat pinget nii lastele, vanematele kui ka majandusele tervikuna.

Euroopa tervislike kodude baromeetri järgi on Eesti kodud Euroopa ühed tervislikumad. Kolmes riigis (Soomes, Eestis ja Horvaatias) on ebatervisliku sisekliimaga kodu vaid 20 protsendil lastest. Euroopa kõige murettekitavam olukord on Portugalis ja Leedus, kus ebatervislikes tingimustes elab vastavalt 50 ja 45 protsenti lastest.