Kas sina teadsid? Kolm puuvilja, mida peaks sööma koos koorega

Kanamunasuurused karvased puuviljad on eestlaste seas pikalt populaarsed olnud. Kuid reeglina põlgavad inimesed nende eksootiliste puuviljade koore ära. See ei ole kuigi mõistlik tegu, kuna kiivi koor on täis kõikvõimalikke kasulikke aineid. Kiivi koores leidub ohtralt kiudaineid ning B-, C- ja E-vitamiine. Lisaks leidub koores palju antioksüdante.