Paki kohvrid! Jaapanis jagatakse huvilistele tasuta maju

Asustamata piirkonnad ning tühjalt seisvad majad on Jaapani riigile sedavõrd suureks kuluartikliks ja probleemiks, et nüüd jagatakse sealmail tasuta kodusid.

Riigi 2013. aasta statistika järgi on sealkandis suisa 8 miljonit hüljatud kodu ning tõusva päikese maa spetsialistid on veendunud, et selleks, et asjalood positiivse suuna võtaksid, peab esmalt põhjas ära käima.