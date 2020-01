TEEME ISE ⟩ Kuidas lihtsate vahenditega puitpõrandale uus hingamine anda

Vaatamata pikale elueale ei ole puitpõrandad kulutuskindlad. Ajapikku tekivad põrandalaudadesse plekid ja kriimud. Selleks, et põrandale uus ilme anda on vaja ainult viit asja: liivapaberit, puiduvaha, puidupeitsi, pahtlilabidat ja pintslit.

Enne põrandale värske välimuse andmist tuleb põrand korralikult puhtaks teha, kirjutab apartmenttherapy.com. Kasuta ohtralt vett ja põrandapesuvedelikku ning küüri põrandad korralikult puhtaks. Kui põrandad on pestud ja ära kuivanud, on aeg otsida üles liivapaber. Hõõru liivapaberiga probleemset kohta, kuni laudu kattev õli või lakk on maha tulnud.