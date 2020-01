Aasta toataim on selgunud! Tutvu Eesti kodudes vähelevinud rohelise kaunitariga

Ilmselt on see taim juba mõnes trendikas kohvikus või sotsiaalmeedialehel silma jäänud. Monstera Deliciosa on taim, mis peaks iga trenditeadliku inimese kodu kaunistama, kirjutab domino.com. Suurte auklike lehtedega monstera jaoks tuleb kindlasti kodus ruumi teha.

Monstera Deliciosa FOTO: Shutterstock

Monstera lehed on mürgised, seega tuleb teda hoida laste ja loomade eest eemal. Päikesevalguse osas on monstera vähenõudlik, kuid pimedas nurgas taimele istuda ei meeldi. Monsterat tuleb kaitsta liiga intensiivse valguse eest, kuna see võib taime lehed ära kõrvetada. See taim eelistab stabiilset temperatuuri, mis jääb 20-25 kraadi vahemikku. Vee osas ei ole tegemist nõudliku taimega. Täiesti piisav on kasta monsterat kord nädalas.

