Pilt selgeks: miks talvel muru haljendab?

Kaugküttevõrgu asukoht lumevaiba keskel on tegelikkuses paratamatu füüsikast tulenev nähtus, millega kaugkütteettevõtted peavad silmitsi seisma. Energialahendusi pakkuva Adveni kliendihalduse juht Kadri Koppel sõnas, et kaugküttetorude soojusülekannet saab küll vähendada, kuid täielikult seda ära kaotada on isegi tänapäevase tehnoloogia juures ebarealistlik.

«Võtame näiteks termose. See võib olla väga hästi isoleeritud ja hoida nii kuuma kui ka külma, samas teatud aja pärast on termose sisu ikkagi ühtlustunud välise temperatuuriga. Kaugküttetorustikes toimub soojuse ülekanne täpselt samamoodi. Torustikus ringleb pidevalt üle 65-kraadine soojuskandja. Kui maapinnal on 0 kraadi, siis suur temperatuuride vahe tingib soojuse kandumise kuumemalt kehalt külmemale. Seega on soojusülekanne mingil määral alati paratamatu, sest füüsikaseaduste vastu ei saa,» selgitas ta.