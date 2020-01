Rikutud tuju kauba peale ⟩ Kas sina ööbiksid maailma kõige ebameeldivamas hotellitoas?

Art B&B hotellis ootab külalisi väga eriline numbrituba. Kunstnik Christopher Samueli poolt kujundatud toa eesmärgiks on näidata, kui keeruline on liikumispuudega inimestel tavalistes hotellitubades toime tulla.

Toas ööbivaid inimesi ootab ees tõeline seiklus. Iga toas olev detail on tehtud võimalikult ebameeldivaks. Voodit ümbritseb kõrge piire, televiisorit saab vaadata ainult peegelpildis, lambilülitid on paigutatud üle toa laiali, kirjutuslaud ja tool on täiskasvanud inimese jaoks liiga madalad jne. Lisaks ei ole võimalik sulgeda vannitoa ust, kuna seda takistab WC-pott.