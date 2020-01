Draakoni turjal taevasse ⟩ Unikaalne tempel, millesarnast teist maailmas ei ole

Wat Samphran ehk Draakoni tempel asub Tai kuningriigi pealinnast Bangkokist neljakümne kilomeetri kaugusel Nakhon Pathoni provintsis, kirjutab atlasobscura.com. Vaatamata oma erakordsele väljanägemisele ei ole see tempel turistide seas populaarseks sihtkohaks muutunud.

17-korruseline roosa torn on 80 meetrit kõrge, sümboliseerimaks Buddha eluiga. Ilmselt kõige unikaalsem osa templist on torni ümber keerlev draakon. Külastajatel on võimalik draakoni kere sees torni tippu ronida.