2020. aasta sisustustrendid - segu luksusest ja mugavusest

Rahvusvaheliselt tuntud värvifirma Pantone teatas, et 2020. aasta värviks on klassikaline sinine. Sisekujundaja Inese Jansone koostöös Kaup24ga toovad välja, et sinist on kirjeldatud kui väga lihtsat ja elegantset värvi, viidates merele ja taevale. «Sinine tähistab terviklikkust, jõudu, rahu, tervist ja arvatakse, et see on hea vaimule ja kehale. Looduse tumeroheline värv säilitab ka oma aktuaalsuse. Interjööris loovad looduslikud motiivid lõõgastava ja rahustava atmosfääri. Rohelise valimine koos pehmete ja looduslike materjalidega annab ruumile külalislahke ja hubase tunde,» jagas sisekujundaja soovitusi.

Trendivärv sinine tähistab rahu ja tervist. FOTO: OPTIMIST / PUBLIC

Sisekujundaja kinnitas, et valge ja must säilitavad oma populaarsuse, kas või selleks, et tuua rohkem esile tänavusi populaarseid pastelltoone - hall ja beež. Jansone sõnul lisavad pastellvärvid ruumile hubast ja sooja atmosfääri, samuti elegantsi ning loovad interjööris trendikad kontraste. Ühtlasi tuletab sisekujundaja meelde, et sel aastal pole kõige trendikamate värvide seas enam heledaid suvetoone - lopsakas sinine, lopsakas punane, lopsakas roheline jne.

Aasta kangas - samet

Aastal 2020 pole samet naasnud mitte ainult moemaailma, vaid ka sisekujundusse. Sametist ja velvetist diivanid on õrnad ja väga mugavad. «Diivani- või tugitooli valimisel tasub näiteks mõelda sügisoranži, sinise või vana roosa peale. Kui on aga soov oma kodu värskendada näiteks väikeste sisustuselementide või aksessuaaridega, saab mööbli katta sametkangast padjapüüridega või osta uued kardinad,» soovitas Jansone.

Aegumatult elegantne samet ei lahku veel niipea. FOTO: Shutterstock

Lisaks sametile on moes ka ümmargune mööbel ja seda juba teist aastat järjest. Kujundaja sõnul pöörduvad 1980ndate trendid nüüd tagasi interjööri ning ümmargused kujundid on üks suuremaid hitte, mida koduses interjööris kasutatakse.

Jansone tõi välja ka, et töökohad on muutunud vähem ametlikeks ning inimesed kasutavad oma kodu üha rohkem ka kontorina. «Sellised harjumused suurendavad sisseehitatud riidekappide eelistamist, kuna nende suur mahutavus tagab tunduvalt parema asjade hoiustamise. Paindlik tööruum ja kaasaegne sisekujundus loovad ruumis inspireeriva ja produktiivse õhkkonna,» rõhutas Jansone.

Trendikad marmor, metall ja puit

Viimistlusmaterjalide seas on tõeliseks hitiks erinevates toonides marmor - roheline, sinine, valge, hall, must. «Marmorit kasutatakse sageli suurtes, külmades ruumides, kuid seda trendi saab tegelikult väga hästi ka väikestes annustes rakendada igas interjööris. Näiteks saab marmorit lisada kohvi- ja öölaua pindadesse, küünlajalgadesse, kaminasse, köögipinnale, põrandale, seinaviimistlusele, vannitoa põrandale ja kraanikaussi. Samuti leidub veel värvilisi või minimaalse värvusega komposiitmaterjale – näiteks terratso, mida sisekujunduses tajutakse sageli kunstiteosena ja mis on peene interjööri väga oluline osa,» lausus Jansone, lisades, et terratsot saab kasutada mööbli, sisekujunduse, seinapaneelide valmistamisel nii väiksete detailidena kui ka suurte kividena.

Üks tööstusdisaini trende sel aastal on metall - messing, kroom, mustmetall, roostevaba teras ja vask. Jansone sõnul sobivad hõbedased ja pruunid metallid ideaalselt kokku, näiteks raud ja kuld või pronks. Metalli võib rõhutada mitmesuguste kaunistustega - käepidemed, toolid, kohvi- ja öölauad, lambid. Kuid sisekujundaja kutsus üles olema ettevaatlik, et ühes ruumis ei segataks rohkem kui kolme metalli, vastasel juhul võib dekoor luua liiga massiivse ilme.

Mustvalge võidukäik jätkub. FOTO: OPTIMIST / PUBLIC