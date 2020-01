Ekspertide soovitused, kuidas üleliigsetest asjadest vabaneda

Selleks, et kodu üleliigsetest asjadest puhtaks saada, on ekspertidel varuks neli kasulikku nippi, kirjutab apartmenttherapy.com.

Kodu üleliigsetest asjadest puhastamine on suur ja aeganõudev ülesanne. Selleks, et sa ennast mammutülesandest ära ei koormaks, on mõttekas keskenduda ühele ruumile korraga. Nii saad rahulikult toa korda teha.