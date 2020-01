5 väärt nõuannet lastetoa sisustamiseks

Paljude vanemate arvates peaks lastetoa mööbel olema erksat värvitooni. Selles pole midagi halba, kuid siin tasub siiski hoida mõõdukat joont, oluline on mitte üle pingutada. Mõelge, kas lapsel oleks mugav elada erksavärvilises keskkonnas, isegi kui toonid omavahel kombineeruvad? Lapsed on ümbritseva suhtes vastuvõtlikumad kui täiskasvanud, see mõjutab nende tuju ja isegi iseloomu kujunemist. Muidugi peate keskenduma lapse enda soovidele, kuid parim valik oleks jätta ruumi toonid neutraalseks ning lasta mänguasjadel ja üksikutel eredatel disainielementidel aktsenti lisada. Laps kasvab kiiresti ja me peame seda ka tema toa kujundamisel arvestama. Kui mööbel on neutraalset tooni, annab see tulevikus võimaluse interjööris hõlpsalt muudatusi teha: tuleb vaid erksad sisekujundusesemed uutega asendada.