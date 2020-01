Maaklerid manitsevad: see sisustustrend võib kodu müügile piduri peale tõmmata

Paar aastat tagasi sisekujundusmaailmas tormi teinud avatud riiulid on tänaseks köökides oma rolli minetanud. Ameerika maakleri Keller Williamsi sõnul on ka koduotsijate huvi pöördunud ning visuaalset tasakaalu ning korrapära taotlevad huvilised investeerivad pigem elamispindadesse, kus on rohkelt hoiu- aga ka kapiruumi, vahendab thekitchn.com.

«Koduotsijad vaatavad tulevikku ning planeerivad kodu otsides mitu aastat ette,» seletas maakler Arlene Quirk. Naine lisab, et ustega kapid-sahtlid on mõttekam variant ka juba selle pärast, et võimaldavad kõik piinlikkust tekitavad detailid-esemed võõraste silmade eest ära peita. Koduotsijad on Quirki sõnul sellest johtuvalt altimad ka veidi rohkem raha välja käima.