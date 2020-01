Video: sajad mahajäetud prantsuse stiilis villad ootavad Türgis helgemat tulevikku

Iga villa on identne ning omanikel ei ole lubatud maja väljastpoolt muuta, kirjutab dezeen.com. Maja sees on omanikele antud vabad käed. Iga villa asub 324 ruutmeetri suurusel kinnistul. Uusarenduse keskel asub pooleliolev hiiglaslik kupliga kogukonnahoone, kuhu on plaan rajada poed, kino, restoranid, konverentsisaalid ja lastehoid.

Kuigi ehitus on juba üle aasta peatatud olnud, loodab Sarot Group aseesimees Mezher Yerdelen, et ehitus jätkub. Yardeleni sõnul on kogu projekti väärtuseks hinnatud ligikaudu 180 miljonit eurot. Aseesimees väidab, et pankrotist väljatulekuks on ettevõttel vaja müüa ainult sada villat.