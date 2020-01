Visa tuli! Pubi kaminas on 175 aastat järjest tuli all olnud

Keset Dartmoori rahvusparki asuv pubi on aja jooksul käinud käest kätte. Praegused omanikud Peter ja Janet Parson on olnud pubi peremehed viimased 30 aastat.

Kaminas pidevalt tule all hoidmine on osutunud Parsonitele parajaks katsumuseks, kirjutab devonlive.com. Kuna Warren House Inn asub täielikus eraldatuses on Parsonid õppinud iga probleemiga iseseisvalt toime tulema.

Pubi on avatud seitsmel päeval nädalas. Eraldatusele vaatamata on pubi populaarne sihtkoht turistidele. Omanike sõnul on parim osa Warren House Inni puhul see, et puuduvad püsikunded ja kunagi ei tea, kes uksest sisse astub.